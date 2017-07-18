СМИ: "Манчестер Юнайтед" зовёт Уэйна Руни обратно

По сообщениям британской прессы, "красные дьяволы" предложили 31-летнему нападающему, недавно перешедшему из МЮ в "Эвертон", работу посла клуба.

Роль, которую "Манчестер" предлагает Руни, схожа с с той, что занимает бывший наставник МЮ — легендарный сэр Алекс Фергюсон, работавший с командой с 1986 по 2013 год.

Напомним, в июле Руни в статусе свободного агента вернулся в свой первый профессиональный клуб — "Эвертон", цвета которого защищал о трансфера в МЮ. Нынешний контракт футболиста с "ирисками" рассчитан до 2019 года.

За 15 лет в составе "Манчестер Юнайтед" (2004–2017) форвард пять раз становился чемпионом Англии (2007, 2008, 2009, 2011, 2013), по одному разу выигрывал Лигу чемпионов (2008) и Лигу Европы (2017).