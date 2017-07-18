Российские синхронистки взяли золото на ЧМ в Венгрии

Сегодня, набрав 96,0109 балла, наши спортсменки стали первыми в технической программе групповых упражнений на мировом водном первенстве в Будапеште.

Сборная России по синхронному плаванию в составе Марии Шурочкиной, Анастасии Баяндиной, Вероники Калининой, Влады Чигирёвой, Марины Голядкиной, Дарьи Баяндиной, Дарины Валитовой и Полины Комар завоевала золотые медали турнира. Вторыми и третьими стали представительницы Азии — китаянки (94,2165) и японки (93,1590) соответственно.

Отметим, для национальной команды России это золото в Будапеште стало четвёртым на турнире. Ранее медали высшей пробы выиграли Светлана Колесниченко — в технической программе солисток, — Колесниченко и Александра Пацкевич — в технической программе дуэтов. Также в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина чемпионами мира стали Илья Захаров и Евгений Кузнецов.

Напомним, ЧМ по водным видам спорта — 2017 завершится 30 июля.