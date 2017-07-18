Как Бердыев без денег будет реанимировать "Рубин"

Курбан Бердыев начал свой камбэк в "Рубин" с домашнего поражения. Впрочем, этот результат не отменяет главного: Хан Курбан вернулся в Казань, и его цель — титулы.

Об этом мало говорили, но это факт: Бердыев снова главный тренер. В "Ростове" он с лета занимал пост вице-президента клуба, пусть и "играющего". По факту Хан Курбан вёл в команде Дона главное — тренировки. Ещё он контролировал ежедневную работу своего штаба, вышибал из "отцов" "Ростова" деньги, вёл переговоры с агентами, искал деньги у спонсоров, но на играх был предельно заинтересованным зрителем. Тем, кто всегда рядом с командой, но не появляется у кромки поля и не посещает официальные и обязательные для любого главного тренера в РФПЛ пресс-конференции.

В Казани Бердыев впервые за долгое время пообщался с журналистами после официального матча. Ещё одну встречу тренера, ставшего при жизни легендой, со СМИ клуб организовал накануне старта чемпионата.

Возвращения Бердыева в "Рубин" ждали, его обсуждали, причём везде. В Хабаровске, например, Константин Сарсания после первой победы Роберто Манчини в России посмотрел на часы и сам себя спросил: "Когда Бекиич начинает, а?"

Увидеть телетрансляцию из Казани у того, кто ещё в марте работал в тандеме с Бердыевым в Ростове-на-Дону, а в мае собирал новый "Зенит", шанса не было. Если, конечно, не задерживать до утра вылет чартерного рейса из Хабаровска или не растягивать дозаправку в Красноярске на максимально возможный срок.

Увы, несмотря на громадный интерес к возвращению Хана Курбана, продать историческое для футбола России, а не только Казани событие офис "Рубина" не сумел. "Казань-арена" не собрала даже половины от своей вместимости, хотя на Кубке конфедераций в столице Татарии были аншлаги. Понятно, что сам Бердыев чужд любых промоакций и вообще самопиара, но придумать что-то, способное привести людей на стадион, клуб был обязан.

Причём решение лежало на поверхности. Можно было просто обыграть форму "Рубина". Сбоку на бейсболке у Бердыева надпись Orda с короной. Надпись внушает, при этом как бы намекая: Хан вернулся, и не просто вернулся, а в поход собрался. А все походы Бердыева — это охота за успехом. Других задач у этого тренера в последние 15 лет просто нет.

Правда, в этот раз всё будет как никогда сложно. От Бердыева и "Рубина" ждут слишком многого, планка самим тренером задрана так высоко, что Казань смотрит на Хана Курбана как на волшебника, хотя на деле он скорее дрессировщик, который прекрасно знает работу и то, что делает.

Наследство, которое досталось Бердыеву и президенту клуба Радику Шаймиеву, этот дуэт скорее удручает, чем радует.

Главная проблема — деньги. Причём при желании их можно найти, но прока от этого будет мало. "Рубин" так много потратил прошлым летом, скупая игроков без счёту и торга, что просто не может позволить себе новую "гонку футбольных вооружений". Клуб едва "выполз" из-под санкций, наложенных на него УЕФА за нарушения финансового фейр-плея, что рисковать ещё раз не хочет. По сути, год назад в Казани нарушили предписание из УЕФА, где прямо требовали экономить, пытаясь свести дефицит бюджета к минимуму.

Теперь, чтобы что-то купить, Шаймиев и Бердыев обязаны кого-то продать. Отсюда, собственно, торги со "Спартаком" по поводу Максима Канунникова. Бердыев и рад бы оставить россиянина, но сегодня у него нет выбора — нужно продавать. Правда, предложенный миллион евро и ещё полмиллиона бонусов при условии адаптации Максима в составе новой команды Казань пока не устраивают. Но сделка нужна всем, и переезд воспитанника "Зенита" в Тушино — вопрос времени.

Пока этим летом деньги "Рубину" удалось выручить только за Соломона Кверквелию, да сбросить с "платёжки" контракт Владимира Дядюна. Тот пожертвовал годом жирного контракта, поняв, что пора спасать карьеру и услышав Бердыева. Тренер пообещал форварду помощь с трудоустройством, сдержав обещание — Дядюн на два года подписался в Ростове, не слишком в итоге потеряв в деньгах, но получив шанс перезапустить карьеру. Вроде бы уезжает в Испанию год отыгравший в аренде уругваец Кутунью (не путать с певцом из Италии), но на этом успехи "магазина" "Рубина" себя исчерпывают.

К тому же клуб пока не попрощался де-юре с испанским тренером, провалившим сезон. Он ждёт расчёта в Казани, а Бердыев вынужден терпеть тех, кого привели в команду при его предшественнике. Два центральных защитника из того "Рубина", который провалил сезон, — перуанец Карлос Самбарно и испанец Серхио Санчес — в воскресенье смотрели футбол с лавки запасных. Бердыеву они не нужны, но разорвать контракты не удаётся: самих игроков всё устраивает. Рад бы Бердыев продать и кого-то ещё из "призыва" прошлого лета, но спроса нет. Вдобавок пока не готов играть помногу Азмун, а в центре обороны "Краснодар" обнаружил у Бердыева "пожарников", которые дважды грубо ошибались.

Всё, что пока смог сделать вернувшийся в Орду Хан Курбан, — реанимировать талантливого, но непутёвого бельгийца Максима Лестьенна. Он вышел на поле во втором тайме, забил шикарный гол и начал играть так, словно выпил живительного эликсира, который оживляет карьеры "сбитых лётчиков". При этом всём было ясно, что Лестьенн — большой талант. Если бельгиец заиграет в России, это будет маленькая победа Бердыева.

Также именитый наставник ищет ресурсы в родном коллективе. Никита Голдобин, защитник молодёжки клуба, уже работает с основной командой. В первом туре он забил, был полезен и сразу получил шанс.

Но пока у Хана проблем слишком много, и говорить о том, что "Рубин" и Бердыев — это снова футбольный Хан и его войско, которое сокрушит любого соперника, — кривить душой.

Но в кубке они повоюют, да и в чемпионате постепенно начнут брать очки, напоминая не табор и орду, а классную команду. Бердыев дома, и он знает, что делать. Просто в этот раз даже деньги — не помощник на пути к цели. Придётся прибраться, наводя привычный порядок.