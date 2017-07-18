Бывший одноклубник Аршавина и Тотти переходит в "Ювентус"

Фото Щенсны из аэропорта Турина уже появилось в официальном "твиттере" "Ювентуса".
— Только что прибыл в Турин, — гласит твит.
È appena arrivato a Torino @13Szczesny13! pic.twitter.com/FnU4GFDbN2— JuventusFC (@juventusfc) 18 июля 2017 г.
Итальянские СМИ сообщают, что нынешний сезон польский голкипер с большой вероятностью проведёт на скамейке запасных, так как ворота "Юве" много лет стабильно защищает легендарный Джанлуиджи Буффон. Но итальянец намерен завершить профессиональную карьеру сразу после окончания ЧМ-2018. В этом случае его место в воротах "старой синьоры" займёт Щенсны.
Напомним, Войцех Щенсны с 2009 года начал играть за "Арсенал". Однако позже карьера поляка в лондонском клубе пошла на спад и "канониры" отдали его в аренду. Так, с 2015 года Щенсны защищал ворота итальянской "Ромы". Контракт голкипера с лондонцами заканчивается в июле 2018 года.
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