Бывший одноклубник Аршавина и Тотти переходит в "Ювентус"

27-летний польский голкипер Войцех Щенсны решил сменить клубную прописку и в ближайшее время официально станет игроком туринской команды.

Фото Щенсны из аэропорта Турина уже появилось в официальном "твиттере" "Ювентуса".

— Только что прибыл в Турин, — гласит твит.

Итальянские СМИ сообщают, что нынешний сезон польский голкипер с большой вероятностью проведёт на скамейке запасных, так как ворота "Юве" много лет стабильно защищает легендарный Джанлуиджи Буффон. Но итальянец намерен завершить профессиональную карьеру сразу после окончания ЧМ-2018. В этом случае его место в воротах "старой синьоры" займёт Щенсны.

Напомним, Войцех Щенсны с 2009 года начал играть за "Арсенал". Однако позже карьера поляка в лондонском клубе пошла на спад и "канониры" отдали его в аренду. Так, с 2015 года Щенсны защищал ворота итальянской "Ромы". Контракт голкипера с лондонцами заканчивается в июле 2018 года.