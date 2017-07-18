В ставропольской деревне фермер-бахчевод построил "Зенит-арену" из соломы — фото

Как в разговоре со Sports.ru сообщил Пономарёв, соломенная стройка продлилась всего пять дней. Затраты минимальные — 41 тысяча рублей и 4500 тюков соломы.
— Наши парни сами инициировали это, сказали: "Давайте сделаем стадион, будем все вместе играть". Я, как фермер, просто дал разрешение на использование тюков соломы, — цитирует Пономарёв.
Кроме того, фермер отметил, что скоро намерен открыть арену настоящим футбольным турниром.
— В субботу у нас будет целое открытие "Зенит-арены". А на следующей неделе будет смешной или несмешной, но кубок мира по соломенному футболу. У нас будут и судьи, и команды, и кубки. Так что всех приглашаем к нам поиграть в футбол на соломе!
Напомним, стройка стадиона в Санкт-Петербурге длилась более 10 лет, затраты составили около 44 миллиардов рублей.
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