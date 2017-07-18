Сыгравший 200 минут за прошлый сезон Погребняк готов выйти против "Спартака"

Нападающий бело-голубых Павел Погребняк в преддверии матча против "Спартака" (сегодня в 19:30) рассказал, что готов помочь команде.

По мнению нападающего, динамовцы возьмут своё "командной игрой и отличными исполнителями", а матч с чемпионом России в первом туре — удачное начало сезона:

— С моим здоровьем всё хорошо, готов выйти на поле в важном матче. Тем более что свой единственный гол за "Динамо" я забил именно "Спартаку". Эмоции, полные трибуны — всё это будет играть на нас. Хорошо, что мы начинаем сезон игрой со "Спартаком", — цитирует игрока издание "Чемпионат".

Напомним, Павел Погребняк в прошлом сезоне сыграл за бело-голубых всего 213 минут и ни одним результативным действием не отметился. Как сообщал Лайф, по окончании чемпионата ФНЛ клуб предпринимал попытки расторгнуть соглашение с экс-игроком сборной России, но получил отказ.