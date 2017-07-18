"Спартак" за 3 минуты забил "Динамо" 2 гола — видео

На 29-й минуте открыл счёт спартаковским мячам в РФПЛ Квинси Промес — главный специалист по динамовцам (за предыдущие три игры против бело-голубых он отличился четыре раза).
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 1-й тур. #ДинамоСпартак 0:1 29' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/a2CqnhM8no— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 18 июля 2017 г.
А спустя всего несколько минут в ворота чемпиона ФНЛ "прилетело" ещё раз. Защитники "Динамо" упустили Луиса Адриано, и тот спокойно реализовал выход один на один — 2:0.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 1-й тур. #ДинамоСпартак 0:2 32' Луис Адриано @LuizAdriano_9 pic.twitter.com/Zo1ugAf9i2— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 18 июля 2017 г.
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