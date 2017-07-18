"Спартак" за 3 минуты забил "Динамо" 2 гола — видео

Чемпионы России ударно начали новый сезон, в первом тайме выдав фантастический трёхминутный отрезок для себя — и очень неприятный для Антона Шунина.

На 29-й минуте открыл счёт спартаковским мячам в РФПЛ Квинси Промес — главный специалист по динамовцам (за предыдущие три игры против бело-голубых он отличился четыре раза).

А спустя всего несколько минут в ворота чемпиона ФНЛ "прилетело" ещё раз. Защитники "Динамо" упустили Луиса Адриано, и тот спокойно реализовал выход один на один — 2:0.