Болельщики "Динамо" и "Спартака" подрались на трибуне во время матча — видео

Матч первого тура чемпионата России был омрачён эпизодом в конце первого тайма, когда на первых рядах "Арены-Химки" начался настоящий мордобой.
На момент драки счёт в матче был в пользу красно-белых — 2:0.
- Популярные
- По времени
Матч первого тура чемпионата России был омрачён эпизодом в конце первого тайма, когда на первых рядах "Арены-Химки" начался настоящий мордобой.
На момент драки счёт в матче был в пользу красно-белых — 2:0.
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.