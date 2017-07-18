Болельщики "Динамо" и "Спартака" подрались на трибуне во время матча — видео

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Болельщики "Динамо" и "Спартака" подрались на трибуне во время матча — видео

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Фото: YouTube/Рашен Футбол

Матч первого тура чемпионата России был омрачён эпизодом в конце первого тайма, когда на первых рядах "Арены-Химки" начался настоящий мордобой.

На момент драки счёт в матче был в пользу красно-белых — 2:0.

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