"Рубин" Бердыева уволил уругвайского защитника Котуньо

Об этом в своём официальном аккаунте в "Твиттере" сообщил "Рубин".
— Благодарим Гильермо за время, проведённое в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере! — гласит сообщение.
Гильермо Котуньо покидает «Рубин»— «Рубин» Казань (@fcrk) 19 июля 2017 г.
Спасибо за время, проведенное в нашем клубе, и успехов в дальнейшей карьере!https://t.co/mXFG9ijhNj pic.twitter.com/AQxpzRDwnG
Напомним, Котуньо перешёл в "Рубин" в 2015 году, за всё время в составе команды он сыграл 33 матча. Минувший сезон защитник на правах аренды провёл в аргентинском "Тальересе".
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