"Рубин" Бердыева уволил уругвайского защитника Котуньо

Сегодня казанский футбольный клуб и 22-летний игрок по обоюдному согласию расторгли контракт.

Об этом в своём официальном аккаунте в "Твиттере" сообщил "Рубин".

— Благодарим Гильермо за время, проведённое в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере! — гласит сообщение.

Гильермо Котуньо покидает «Рубин»



Спасибо за время, проведенное в нашем клубе, и успехов в дальнейшей карьере!https://t.co/mXFG9ijhNj pic.twitter.com/AQxpzRDwnG — «Рубин» Казань (@fcrk) 19 июля 2017 г.

Напомним, Котуньо перешёл в "Рубин" в 2015 году, за всё время в составе команды он сыграл 33 матча. Минувший сезон защитник на правах аренды провёл в аргентинском "Тальересе".