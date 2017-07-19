"Рубин" Бердыева уволил уругвайского защитника Котуньо

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"Рубин" Бердыева уволил уругвайского защитника Котуньо

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Фото:twitter.com

Сегодня казанский футбольный клуб и 22-летний игрок по обоюдному согласию расторгли контракт.

Об этом в своём официальном аккаунте в "Твиттере" сообщил "Рубин".

Благодарим Гильермо за время, проведённое в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере! — гласит сообщение.

Напомним, Котуньо перешёл в "Рубин" в 2015 году, за всё время в составе команды он сыграл 33 матча. Минувший сезон защитник на правах аренды провёл в аргентинском "Тальересе".

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