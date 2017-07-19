Синхронистка Колесниченко снова вынесла всех на ЧМ и приблизила Россию к Китаю

В 6-й день чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште Светлана Колесниченко выиграла соревнования по синхронному плаванию среди одиночек в произвольной программе.

23-летняя уроженка Гатчины показала результат в 96,13 балла. Серебро — у испанки Оны Карбонелль, бронзу завоевала украинка Анна Волошина.

Добавим, что до этого за 3 дня Колесниченко взяла золото ЧМ в технической программе, а также вместе с Александрой Пацкевич выиграла техническую программу среди дуэтов.

Благодаря победе синхронистки Россия завоевала пятое золото на чемпионате мира по водным видам спорта и сравнялась с Китаем. Наши уступают в медальном зачёте лишь одно серебро. По общему числу медалей равенство — по девять слитков.