Синхронистка Колесниченко снова вынесла всех на ЧМ и приблизила Россию к Китаю

23-летняя уроженка Гатчины показала результат в 96,13 балла. Серебро — у испанки Оны Карбонелль, бронзу завоевала украинка Анна Волошина.
Добавим, что до этого за 3 дня Колесниченко взяла золото ЧМ в технической программе, а также вместе с Александрой Пацкевич выиграла техническую программу среди дуэтов.
Благодаря победе синхронистки Россия завоевала пятое золото на чемпионате мира по водным видам спорта и сравнялась с Китаем. Наши уступают в медальном зачёте лишь одно серебро. По общему числу медалей равенство — по девять слитков.
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