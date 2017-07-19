Китайский бегун опередил истребитель — видео

30-летний спринтер Чжан Пэймэн на 100-метровке обогнал самолёт четвёртого поколения J-10.

За соревнованиями бегуна и "Стремительного дракона", как называют китайский истребитель на Западе, наблюдали миллионы зрителей по центральному телевидению в Китае.

Первую половину дистанции Пэймэн и J-10 преодолели приблизительно с равной скоростью, однако спортсмену удалось вырваться вперёд на самом финише.

Добавим, личный рекорд Чжана Пэймэна на 100-метровой дистанции равен 10 секундам.