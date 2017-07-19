"Зенит" взял тренера по объявлению

Как установил Лайф, клубы российской Премьер-лиги иногда находят специалистов на сайтах вакансий.

17 июля на портале "Работа в России" появилось объявление следующего характера. Оказалось, что футбольному клубу "Зенит" нужен спортсмен-инструктор, в обязанности которого входило бы выполнение тренировочных задач. Заработная плата предлагалась на уровне от 40 тысяч рублей, график работы — ненормированный.

От кандидатов требовалось знание английского языка, высшее физкультурное образование и опыт работы в профессиональном футбольном клубе не менее трёх лет.

Корреспондент Лайфа, обладая некоторой частью из вышеуказанных компетенций, решил попытать счастья и также позвонил в клуб в надежде стать тем, кто определяет индивидуальный план подготовки Леандро Паредеса и ставит соревновательные задачи Александру Кокорину.

Но, как сообщили в клубе, необходимого кандидата уже нашли. Представитель сине-бело-голубых добавила, что тренера искали не в основную команду, а в одну из низших команд в иерархии клуба.