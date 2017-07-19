Девушка Роналду дебютировала в качестве модели — фото

22-летняя Джорджина Родригес снялась для августовского номера модного испанского журнала Woman.

Издание, героиней которого стала избранница одного из лучших футболистов планеты, появится в продаже 21 июля.

По сообщениям испанских СМИ, модельную карьеру Родригес взялся курировать один из самых успешных испанских фотографов — Сантьяго Эстебан. Снимки его авторства и интервью Джорджины появятся в свежем Woman.

Фотосессия девушки Кри Ро вдохновлена балетным гламуром 50-х годов. Выбор тематики вполне оправдан: Родригес полжизни отдала танцам и в разговоре с журналистами Woman отметила, что страстно любит это искусство.

— Танец — это моя страсть. Я считаю себя очень дисциплинированным человеком и уверена, что балет сыграл в этом ключевую роль. С детства я выработала ежедневную программу в питании и спортивной подготовке, которой придерживаюсь по сей день, — рассказала девушка.

Напомним, ранее появилась информация, что самый завидный холостяк в футбольном мире — форвард "Реала" Криштиану Роналду скоро женится на своей подруге Джорджине Родригес.