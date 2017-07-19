Президент рижского "Динамо": Ложа российских спецслужб на нашей арене? Маразм!

Президент клуба КХЛ "Динамо" Юрис Савицкас в интервью Лайфу ответил на новые обвинения в связи с российскими спецслужбами.

Сегодня в российских СМИ появился перевод интервью латвийского хоккейного журналиста и комментатора Армандса Пуче, который заявил местному изданию Delfi, что рижское "Динамо" — клуб КХЛ — не нужно Латвии, а в ВИП-ложе "Арены Рига" местные политики, имеющие доступ к государственной тайне, общаются с российскими спецслужбами.

Лайф спросил об обвинениях руководителя "ненужного" клуба Юриса Савицкаса.

— Прежде всего, хочу сказать, что в прошлом этот человек фактически получал зарплату от КХЛ как комментатор, а потом был уволен, — заявил Лайфу босс рижан.

— Получается, затаил злобу?

— Конечно. И за все эти годы ни одного хорошего слова про "Динамо", про КХЛ, про отношения России и Латвии не сказал. И не скажет в будущем — такой тип человека и журналиста, который делает себе рекламу на негативе. В Латвии об этом всем давно известно, так что можете не обращать внимания.

— То есть упомянутой им ложи российских спецслужб на "Арене Рига" нет?

— Полный маразм. Маразм больного человека.

— Получается, посетители ВИП-лож из политических кругов ходят на хоккей, а не обсуждать гостайны, как это представляет Пуче?

— Естественно. Это надо быть просто больным на голову, чтобы такое заявить. Воспринимать его высказывания всерьёз сложно и потому, что он называет многолетний символ латвийского хоккея — рижское "Динамо" — аппендиксом. Вы сами всё понимаете. 10 лет поставляем игроков в сборную Латвии, и без них она бы никогда не играла в элитном дивизионе. Статистика свидетельствует лучше всяких слов: на минувшем чемпионате мира в Германии и Франции 19 хоккеистов сборной представляли "Динамо". Что тут добавить? Предлагаю российской прессе перестать обращать внимание на мелких негативно настроенных журналистов.

Рижское "Динамо" выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2008 года. Лучшее достижение рижан — выход в 1/4 финала плей-офф.