Дмитрий Сычёв забил в первом матче после возвращения, "Локо" выиграл 7:0 — видео

Новый второй клуб московских железнодорожников, "Локомотив-Казанка", в первом туре ПФЛ разгромил "Знамя Труда" из Орехово-Зуева.

Исход матча был решён ещё в первые 15 минут игры, когда москвичи забили три безответных гола. А главное событие встречи произошло на 78-й минуте: отличился ветеран российского футбола Дмитрий Сычёв.

Скидка со штрафного – в общем, всё как в старые добрые! pic.twitter.com/fmeROjrnKE — ФК «Казанка» Москва (@fckazanka) 19 июля 2017 г.

33-летний нападающий возобновил карьеру после двухлетнего перерыва, в июле 2017 года перейдя в дубль "Локомотива" — команду "Казанка". Коллектив выступает в ПФЛ — третьем по силе дивизионе российского футбола, зоне "Запад".