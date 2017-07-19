Дмитрий Сычёв забил в первом матче после возвращения, "Локо" выиграл 7:0 — видео

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Дмитрий Сычёв забил в первом матче после возвращения, "Локо" выиграл 7:0 — видео

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Фото: Twitter/fckazanka

Новый второй клуб московских железнодорожников, "Локомотив-Казанка", в первом туре ПФЛ разгромил "Знамя Труда" из Орехово-Зуева.

Исход матча был решён ещё в первые 15 минут игры, когда москвичи забили три безответных гола. А главное событие встречи произошло на 78-й минуте: отличился ветеран российского футбола Дмитрий Сычёв.

33-летний нападающий возобновил карьеру после двухлетнего перерыва, в июле 2017 года перейдя в дубль "Локомотива" — команду "Казанка". Коллектив выступает в ПФЛ — третьем по силе дивизионе российского футбола, зоне "Запад".

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