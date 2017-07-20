Американская хоккейная лига разрешила игрокам ехать на Олимпиаду

Вторая в иерархии после НХЛ лига, АХЛ, объявила о том, что выступающим в ней хоккеистам будет разрешено покидать свои клубы на время ОИ-2018 в Пхёнчхане.

При этом сам чемпионат прерываться не будет. Кроме того, окончательно не прояснена ситуация с игроками, которые имеют двойные контракты НХЛ и АХЛ. Ранее заокеанские СМИ сообщали, что, скорее всего, вопрос решится не в пользу хоккеистов и такие спортсмены останутся в Северной Америке. Окончательное решение будет официально обнародовано позднее.

АХЛ существует с 1936 года и в данный момент функционирует как лига фарм-клубов НХЛ. В прошлом сезоне в НХЛ дебютировал 121 хоккеист АХЛ, включая россиян Владислава Каменева, Ивана Барбашева, Евгения Свечникова, Дениса Гурьянова и Валентина Зыкова.