Учительница через 11 лет извинилась перед звёздным спортсменом за слова на уроке

Американский футболист Джулиан Эдельман выложил в своём "твиттере" письмо от своей школьной преподавательницы по английскому языку.

В послании учительница пишет, что "долго ждала, чтобы извиниться за свой легкомысленный комментарий":

— Я не уверена, помнишь ли ты меня, я была твоим учителем по английскому языку весной 2006 года. Ты, может быть, уже забыл, но мне было стыдно за это в течение многих лет. Ты сказал что-то насчёт того, чтобы "играть в лиге" (имеется в виду НФЛ, Лига американского футбола. — Прим. Лайфа), а я ответила, мол, надо ставить реалистичные цели и профессиональными спортсменами становятся немногие, бла-бла-бла. Теперь я чувствую себя ужасно — не потому, что ты доказал обратное, а потому, что я озвучила тупое мнение, несовместимое с образованием, и что таким образом я брезговала твоей страстью к игре. Прости за те неправильные слова.

Джулиан Эдельман — игрок команды по американскому футболу "Нью-Инглэнд Пэтриотс" и дважды обладатель Супербоула — главного трофея в данном виде спорта. Последний финал "патриоты" выиграли у "Атланты" в дополнительное время, проигрывая по ходу матча 3:28.