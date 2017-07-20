Смертин: На матчах РФПЛ за фанатами уже следят наблюдатели по расизму

Инспектор РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексей Смертин рассказал журналистам, как будет организована работа в новом сезоне чемпионата России.

По словам Смертина, теперь на больших играх РФПЛ будут работать специальные комиссары по борьбе с расизмом. Такие меры необходимы, чтобы навести порядок в среде российских болельщиков перед ЧМ-2018.

Смертин отметил, что специалисты уже начали свой мониторинг, поработав на матчах за Суперкубок России ("Спартак" — "Локомотив" — 2:1) и на игре первого тура чемпионата России ("Динамо" — "Спартак" — 2:2).

— По требованиям ФИФА мы проводим мониторинг матчей "повышенной опасности". Направляем специальных людей на такие встречи, откуда они в течение 24 часов предоставляют мне отчёт о проявлении дискриминации. Этих комиссаров мы отправили на "Спартак" — "Локомотив" и "Динамо" — "Спартак", — рассказал Смертин. — Существует трёхступенчатая система о мониторинге поведения болельщиков. Первое — предупреждение диктора на стадионе, второе — остановка игры арбитром, третье — прекращение матча. Мы будем действовать по этой схеме в чемпионате России.

Напомним, после игры за Суперкубок России КДК РФС на 380 тысяч рублей оштрафовал московский "Спартак" за некорректное поведение болельщиков. Из общей суммы штрафа 250 тысяч красно-белым придётся заплатить за оскорбление игроков и фанатов "Локо" на расовой почве.