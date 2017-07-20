"Спартак" заплатит 250 тысяч рублей за расистские кричалки фанатов

КДК РФС оштрафовал красно-белых за оскорбление вратаря сборной России и московского "Локомотива" Маринато Гильерме на матче за Суперкубок России (2:1).

Всего за неподобающее поведение своих болельщиков на матче против "Локо" "Спартаку" придётся заплатить 380 тысяч рублей, большую часть из общей суммы штрафа красно-белые "заработали" расистскими оскорблениями голкипера соперника — Гильерме.

После заседания глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил журналистам, что в случае повтора неприятного инцидента к "Спартаку" будут применены более строгие санкции.

Напомним, встреча между чемпионами России и обладателями Кубка страны состоялась 14 июля. На первых минутах матчах трибуны "Спартака" начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес Гильерме, сравнив футболиста с обезьяной.