"Монако" Рыболовлева: Будем жаловаться в ФИФА на топ-клубы Европы!

Команда российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева намерена обратиться в главный руководящий орган в футболе с просьбой наказать недобросовестных коллег за переговоры с их нападающим и лучшим молодым футболистом Франции — 18-летним Килианом Мбаппе.

Об этом "Монако" объявил на своём официальном сайте. Помимо жалоб в ФИФА руководство клуба собирается направить прошение в Футбольную федерацию Франции (LFP).

— "Монако" сожалеет, что ведущие клубы Европы многократно контактировали с Килианом Мбаппе и его окружением без нашего разрешения. Для того чтобы положить конец этой неприемлемой ситуации, "Монако" планирует обратиться в LFP и ФИФА.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны крупнейших европейских команд, в числе которых "Реал" и ПСЖ.

Напомним, по итогам сезона 2016/17 Мбаппе был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Франции. В прошлом сезоне форвард провёл за "Монако" 44 матча и забил 26 голов.