Боец ММА Нурмагомедов: Мне необязательно драться с Макгрегором

Лучший россиянин в UFC — 28-летний Хабиб Нурмагомедов заявил, что в его нынешних планах не значится бой с ирландским спортсменом-скандалистом Конором Макгрегором.

В настоящий момент Хабиб Нурмагомедов совместно с промоутерской компанией Fighting Way проводит масштабный бойцовский семинар на территории ТЦ "Vegas Крокус сити" в Москве. После реальных уроков ММА на татами Хабиб начал отвечать на вопросы присутствующих. Многих интересовало, когда состоится бой российского чемпиона с чемпионом из Ирландии — Макгрегором.

— Макгрегор недавно заявил, что хотел бы биться с вами в России. Вы готовы его вызвать на бой в Москве?

— Понимаю, все ждут моего боя с Конором. Но я сейчас о нём не думаю. Все мысли только о бое с Тони Фергюсоном, поединок пройдёт в конце осени. Знаю, что Макгрегор хочет биться со мной в декабре, но у меня свои планы. Мне вообще необязательно с ним драться.

Прямую трансляцию мастер-класса смотрите на Лайфе.