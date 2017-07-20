Свободен для "Зенита"? Аршавин проиграл албанцам и вылетел из Лиги Европы

Первый матч в Казахстане закончился ничьей 1:1.
Оба гола были забиты во втором тайме: на 50-й минуте отличился Сабиен Лилай, на 83-й — Себино Плаку. Отметим, что второй мяч команда из Албании забила в меньшинстве.
Таким образом, второй год подряд еврокампания Андрея Аршавина заканчивается ещё на предварительных стадиях Лиги Европы. Однако не исключено, что она может возобновиться. Как сообщал Лайф, "Зенит" и ветеран российского футбола уже вели переговоры о возможном воссоединении, и вылет из еврокубков — лишний повод для их удачного завершения.
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