Вратарь женской сборной России, устроившая "мясо дня" на Евро: Идём за медалями!

Голкипер российской команды Татьяна Щербак в преддверии матча со шведками на чемпионате Европы рассказала Лайфу об ощущениях после победы над Италией (2:1) и целях на турнире.

Напомним, 16 июля в Нидерландах начался женский чемпионат Европы по футболу. И для россиянок он стартовал более чем удачно — в первом матче они одержали первую в истории победу на большом турнире над итальянками. Хотя в концовке вполне могли её на ровном месте упустить, но девушки буквально ложились костьми на линии ворот и отстояли результат. Одним из ключевых моментов стал совместный сейв голкипера нашей сборной Татьяны Щербак и полузащитницы Эльвиры Зиястиновой на 92-й минуте. УЕФА даже присвоил эпизоду звание "Мясо дня".

С большим отрывом в рубрике "Мясо дня" побеждают сейв Щербак и вынос Зиястиновой. На второй добавленной. При счёте 2:1. #WEURO2017 pic.twitter.com/o5GbsSBGRv — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 17 июля 2017 г.

А в первом тайме Щербак вытащила вот такой удар из "девятки".

Лайф пообщался с Татьяной перед второй игрой группового турнира со Швецией.

— Победу над Италией как-то праздновали?

— У нас в основном пассивный отдых — по понятным причинам. В гостинице лежали.

— То есть похода по знаменитым голландским барам не было?

— (Смеётся.) Нет, без этого обошлось.

— Что вы чувствовали в концовке матча, когда итальянки, казалось, нас додавят и все усилия сведут на нет за пять минут? Если бы не ваш сейв с использованием перекладины — не быть первой победе.

— На самом деле да, чувствовалось, что все уже устали, наши девчонки задыхались немного. Итальянки перехватили инициативу, начали проводить атаку за атакой. Но мне не казалось сейвом то, что я сделала тогда. Я бы сказала, сейв был, когда Эльвира выбила мяч с линии. У меня просто в тот момент сердце замерло. Я отбила мяч как могла, с близкого расстояния, так что далеко не получилось. И когда я поворачиваю голову и вижу, что он катится по "ленточке", это нечто. Тем более когда ты отыгран... Но она спасла. Я подбежала к ней, целую, кричу: "Ты понимаешь хотя бы, что ты сейчас сделала?" Она сама не понимала, кажется, пока не посмотрела повтор.

— Следующий матч у вас против серебряного призёра Олимпиады — сборной Швеции. В чём наш шанс?

— Согласна, это одна из сильнейших сборных мира, почти без слабых мест. Быстро атакуют, плотно защищаются. Но при перемещениях образуются у них, так сказать, "норки", можно их вскрыть. Будем стараться это сделать. Мы уже с ними играли в этом году на турнире в Португалии, правда, не очень удачно (Россиянки проиграли 0:4 в матче за седьмое место. — Прим. Лайфа).

— После победы над Италией есть вера в то, что выйти из группы реально? Ведь вслед за Швецией вас ждёт лучшая сборная мира — Германия.

— Да, конечно. Всё в наших руках. Мы всё можем — и выйти из группы, и потом бороться за медали. Главное, чтобы в нас верили болельщики. Большое спасибо всем, кто нас поддерживал в первом матче. И на стадионе слышно было наших болельщиков, это очень приятно, и из России передаётся энергетика. Наверняка многие впервые смотрели женский футбол, и я надеюсь, что им понравилось. По эмоциям мы мужчинам точно не уступим.

Матч против сборной Швеции состоится сегодня. Начало — в 19:00. После первого тура Россия лидирует в группе В с тремя очками, у немок и шведок — по одному, Италия пока без очков.

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