Бой с фанатом, "Поле чудес" и игнор Конора. Как Нурмагомедов делал шоу в Москве

Корреспондент Лайфа побывал на мастер-классе и пресс-конференции непобедимого бойца UFC из России Хабиба Нурмагомедова, прошедших в Москве под эгидой промоушен-компании Fighting Way.

Для неизбалованной визитами бойцов UFC Москвы приезд Хабиба Нурмагомедова — событие однозначно выдающееся. Неслучайно ещё за час до приезда звезды весь периметр ледового катка в ТЦ "Вегас крокус сити" был оккупирован зрителями. Как сообщили Лайфу организаторы мероприятия, всего посмотреть на мастер-класс пришло более 5000 человек. География фанатов ожидаемо для современной Москвы была богатой: Кавказ, Таджикистан, Киргизия и многие регионы России, вплоть до Урала и Сибири.

Сам Хабиб, появившись на матах, первым делом извинился за опоздание и без лишних пафосных слов предложил начинать. Россиянин в принципе обычно не в пример Конору Макгрегору и многим звёздам ММА серьёзен и не шоуменит. Как показала пресс-конференция, сконцентрирован и предельно собран он и сейчас — мысли только о поединке с Тони Фергюсоном, тренировки уже начались. Тем не менее для собравшейся публики зрелище он устроил качественное. После завершения тренировки на матах сначала на отжимания разыграл свою футболку с автографом между сотней занимающихся ММА молодых спортсменов. В итоге читеров искал весь торговый центр, но победитель всё равно умудрился сделать 150 отжиманий.

Затем градус напряжения пошёл дальше вверх: нечасто выходящему в последнее время на бои Хабибу бросил вызов глухонемой борец Кирилл, занимающийся в одной из московских школ греко-римской борьбой. Как признался впоследствии непобедимый в UFC боец, молодой оппонент вынудил его выложиться полностью. Да и бой первым завершил Хабиб. Будем надеяться, никаких тактических секретов для Фергюсона Кирилл, вынуждавший нередко Нурмагомедова защищаться, не раскрыл.

После организаторы рискнули и устроили пресс-конференцию с вопросами от болельщиков. Общение, правда, постоянно норовило уйти в сторону "Поля чудес" или концерта по заявкам — на стол Нурмагомедову несли тюбетейки, а большинство вопрошающих просили сфотографироваться или куда-нибудь приехать. Самым наглым оказался уроженец Таджикистана, просто попросившийся в секунданты. Напомним, несколько дней назад в Таджикистане российского бойца попросили ударить себя в живот. Решение было найдено быстро: Хабиб предложил соискателю побороться с одним из присутствовавших учеников. Круг был образован прямо у стола, за которым шла пресс-конференция.

Впрочем, не только ради забавы устраивался этот вечер. В ходе пресс-конференции 28-летний боец озвучил немало важных мыслей.

Первая — "Драться с Конором мне необязательно, и думаю я не о нём". Понятно, что боя с Макгрегором ждут все, но от всех вопросов о его проведении — в Москве или ещё где-либо — россиянин уклонился: "У меня свои планы. На данный момент все мысли о Фергюсоне". Впрочем, по словам россиянина, о проблеме весогонки и возможной смене методики он ещё не задумывался.

В то же время Нурмагомедов заметил, что в бое ирландца с Флойдом Мейвезером будет болеть за последнего: "Хочется, чтобы Мейвезер хорошенько навтыкал Конору и тот попросил об отдыхе".

Вторая важная мысль — "Я не собираюсь оставаться в спорте долго. Получать по голове до 35–40 лет — это не моё. Скорее всего, я буду заниматься этим ещё два-три года. Кулаки — это хорошо, но в жизни мозги полезнее".

Высказался Хабиб и о треш-токинге, спрогнозировав его дальнейшее развитие: "Ведь сам мир становится грязнее. Сейчас кто-то крикнет, матернётся — все сразу обратят внимание. К сожалению, такова реальность".

Реальность ещё раз подтвердили события по окончании мероприятия. Понятно, что толпы фанатов на таких шоу и проявления любви к кумиру — нормальное явление. Но название компании-организатора мероприятия — Fighting Way — стало как никогда актуальным именно в эти минуты. Орлу пришлось буквально пробивать себе путь в раздевалку через хлынувший поток молодёжи, которая лезла через заборы, скандировала "Хабиб!" и готова была крушить всё, только бы сфотографироваться с атлетом на глазах у опешивших посетителей центра. В итоге путь от мата в раздевалку длиной 50 метров занял у звезды UFC около 15 минут.

В общем, если вдруг Дэйна Уайт зайдёт в соцсети "ВКонтакте" и посмотрит видео с мероприятия, он поймёт, что организация турнира UFC в России назрела. Осталось решить два вопроса — с охраной и с участниками. И в последнем случае дело за Хабибом. По его словам, бой с Фергюсоном пройдёт в конце осени.