У тренера ФК "Спартак" умерла 23-летняя дочь

Помощник главного наставника красно-белых Массимо Карреры — 50-летний Роман Пилипчук сегодня потерял дочь Марию.

Сообщение о страшной трагедии в семье Пилипчука появилось на официальном сайте "Спартака".

— В семье тренера нашей команды случилось горе. Сегодня у него умерла дочь. Марии было всего 23 года... Футбольный клуб "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования Роману Михайловичу и его семье, — гласит запись.

Напомним, в июне 2016 года Роман Пилипчук вошёл в тренерский штаб предыдущего тренера красно-белых — Дмитрия Аленичева. После назначения на пост главного наставника команды Карреры Пилипчук продолжил работу в "Спартаке".