У тренера ФК "Спартак" умерла 23-летняя дочь

Читайте также

У тренера ФК "Спартак" умерла 23-летняя дочь

2518

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Помощник главного наставника красно-белых Массимо Карреры — 50-летний Роман Пилипчук сегодня потерял дочь Марию.

Сообщение о страшной трагедии в семье Пилипчука появилось на официальном сайте "Спартака".

В семье тренера нашей команды случилось горе. Сегодня у него умерла дочь. Марии было всего 23 года... Футбольный клуб "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования Роману Михайловичу и его семье, — гласит запись.

Напомним, в июне 2016 года Роман Пилипчук вошёл в тренерский штаб предыдущего тренера красно-белых — Дмитрия Аленичева. После назначения на пост главного наставника команды Карреры Пилипчук продолжил работу в "Спартаке".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!