CAS оставил в силе кокаиновую дисквалификацию Ерёменко

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию 30-летнего финского экс-нападающего ЦСКА и не стал менять решение УЕФА о двухлетнем отстранении игрока от любой футбольной деятельности.

CAS вынес решение по делу о скандале с кокаином, найденном в допинг-пробе Романа Ерёменко. Как сообщила пресс-служба организации, CAS счёл справедливыми санкции УЕФА и точно установил срок начала двухлетней дисквалификации форварда — 6 октября 2016 года.

Напомним, в допинг-пробе Ерёменко, взятой 14 сентября после матча Лиги чемпионов "Байер" — ЦСКА (2:2), был обнаружен кокаин и его производные.

В ноябре УЕФА назначил финну двухлетнюю дисквалификацию. Позже адвокаты футболиста подали аппеляцию в УЕФА, которую дисциплинарный комитет спортивной организации отклонил. В апреле 2017 года Ерёменко обратился с требованием отмены дисквалификации в CAS, где тоже потерпел фиаско.