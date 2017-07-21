Российские синхронистки принесли 7-е золото в копилку сборной на ЧМ в Венгрии

Россиянки стали первыми в произвольной программе групп на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Сборная России в составе Влады Чигирёвой, Анастасии Баяндиной, Полины Комар, Вероники Калинино, Дарьи Баяндиной, Марии Шурочкиной, Дарины Валитовой и Марины Голядкиной завоевала золотые медали в синхронном плавании на ЧМ-2018. Набрав 97,3000 балла, россиянки опередили сборные Китая (95,2333) и Украины (93,9333).

С помощью сегодняшнего золота сборная России возглавила общий медальный зачёт. В активе нашей команды 12 наград, семь из которых высшей пробы, три серебра и две бронзы.

Чемпионат мира в Будапеште продлится до 30 июля.