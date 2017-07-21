Сербский клуб "Црвена Звезда" пожелал "Зениту" стать чемпионом России

Клуб "Црвена Звезда", долгое время считавшийся партнёром "Спартака", пожелал в начавшемся чемпионате России победы одному из главных соперников клуба — "Зениту".

В сообщении на официальном сайте клуба говорится о "многолетнем партнёрстве и дружбе "Црвены Звезды" и "Зенита" и содержится ряд других — довольно спорных — утверждений.

Так, сербский клуб поздравляет петербуржцев с первым матчем на "Арене Санкт-Петербург" в чемпионате России (напомним, до Кубка конфедераций сине-бело-голубые уже играли на этой арене).

Кроме того, как утверждается в сообщении, "на этом стадионе побит рекорд посещаемости международных матчей на одном стадионе". Далее говорится о том, что ни один стадион в России не принимал столько болельщиков по ходу сезона. По-видимому, имеется в виду Кубок конфедераций, на котором действительно среди всех стадионов самым посещаемым оказался зенитовский.

В заключении "Црвена Звезда" поздравила "друзей с историческим событием" и пожелала "завоевания титула чемпионов в новом сезоне".

Напомним, ранее дружба объединяла "Звезду" со "Спартаком". Так, на первый матч на стадионе "Открытие-арена" был приглашён именно белградский клуб, а фанаты обеих команд сидели вперемешку.

У "Зенита" и "Црвены Звезды" общий спонсор — "Газпром".