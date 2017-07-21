Ляп вратаря сборной России позволил ЦСКА сравнять счёт в матче с "Локо" — видео

В первом тайме дерби ЦСКА — "Локомотив" две московские команды обменялись голами — 1:1.

На 24-й минуте дерби с углового отличился перуанский полузащитник железнодорожников Джефферсон Фарфан.

"Локомотив" третий матч подряд забивает со стандартного положения. В Суперкубке в дополнительное время прекрасно исполнил штрафной Мануэл Фернандеш, а в первом туре "Локо" вырвал победу у "Арсенала" благодаря розыгрышу штрафного удара и голу Соломона Квирквелии.

Однако в концовке первой половины встречи точнейший дальний удар получился у бразильца Витиньо. Его соотечественник Гильерме, ныне вратарь сборной России, не смог отбить мяч, лишь коснувшись его перчатками.

23-летний Витиньо в последних матчах оказывается крайне полезен для армейцев. В первом туре он организовал своей передачей первый гол в ворота "Анжи" в исполнении Виктора Васина, а весной в 13 играх забил шесть мячей и шесть раз успешно ассистировал.