Женская сборная России по футболу проиграла второй матч на чемпионате Европы

После победы над Италией наши девушки не смогли развить успех в игре против одной из лучших команд мира — сборной Швеции.

При этом наши девушки добились более чем достойного результата — проиграли 0:2. Вплоть до перерыва разрыв был минимальным: на 22-й минуте ворота одной из героинь матча с Италией Татьяны Щербак поразила Лотта Шелин. А в начале второго тайма наши футболистки на ровном месте отдали мяч шведкам у своих ворот и "привезли" второй мяч, автором которого стала Стина Блакстениус.

В концовке россиянки стали активнее, но добиться хотя бы сокращения преимущества соперниц не смогли.

Сборная Швеции — чемпион Европы 2009 года и действующий вице-чемпион Олимпийских игр.

Отметим, что встреча прошла при внушительной аудитории: на игре в нидерландском Девентере присутствовало 5700 человек.

Теперь у сборной Швеции в группе В 4 очка, у наших — 3, у Германии — 1, У Италии — 0. Немкам и итальянкам ещё предстоит сыграть между собой во втором туре.