Праздник "привозов" и транжирства. ЦСКА — "Локомотив" — 1:3

Во втором дерби сезона обладатель Кубка воспользовался ошибками вице-чемпионов России и добился уверенной победы.

Перед матчем армейцы во главе со своим гендиректором Романом Бабаевым провели церемонию прощания с сербским полузащитником Зораном Тошичем. Фанаты вывесили на трибуне баннер на сербском — "Спасибо тебе за всё, Зоран!" (в котором, кстати, не обошлось без ошибки — звательный падеж в сербском требует на конце букву "е").

Персональный баннер Тошичу от болельщиков. "Хвала ти за све, Зоран". pic.twitter.com/TwWjkZ4gsH — Mike Goncharov (@gribo4ki) 21 июля 2017 г.

Праздником ошибок стало для ЦСКА и действо на поле. На первых минутах красно-синие взяли под контроль мяч и, казалось, начали очередной поход за своей фирменной победой 1:0.

Однако сценарий Виктора Гончаренко сразу дал сбой. На 24-й минуте "Локомотив" подтвердил статус "стандартной" команды, забив после двух мячей со штрафных за неделю ещё и с углового.

Армейцы ненадолго выпали из ритма игры, словно сами не верили, что залезть во владения Игоря Акинфеева так просто.

Однако перед уходом в раздевалку пришла помощь от Гильерме. Дерзкий Витиньо в очередной раз решил проверить экс-соотечественника дальним ударом, и на этот раз российский голкипер поставить правильно руки не сумел. Мяч, "облизав" перчатки, влетел в ворота — 1:1.

Во втором тайме ощущение присутствия на одесском Привозе стало ещё более осязаемым. Триумф транжирства и ляпов продолжился, правда, и с первым, и со вторым дела обстояли много лучше у ЦСКА. Сначала постарался Виктор Васин, махнувший мимо мяча, — и армейцы незамедлительно были наказаны Ари.

А ключевой эпизод дерби произошёл на 73-й минуте. Гильерме снова попытался подсобить ЦСКА — после одного из угловых выбежал из ворот, но до мяча не допрыгнул бы, даже прихватив с собой стремянку. Как Васин не забил с двух метров, неизвестно было даже ему.

Вместо реабилитации Васина уже через минуту "Арена ЦСКА" увидела добивание надежд красно-синих на победу. Простой вынос от ворот принял всё тот же Ари, отдал Дмитрию Тарасову, и последний переиграл в очном рандеву Акинфеева.

"Локомотив" возглавил таблицу чемпионата России с шестью очками, ЦСКА на старте разом теряет три очка в битве с, вполне возможно, прямым конкурентом.

В другом матче вечера "Анжи" обыграл "Амкар" — 1:0. Единственный гол на счету Сергея Брызгалова на 23-й минуте.

Чемпионат России. 2-й тур

ЦСКА — Локомотив — 1:3 (1:1)

Голы: Фарфан, 24 (0:1). Витиньо, 42 (1:1). Ари, 66 (1:2). Тарасов, 73 (1:3)