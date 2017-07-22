Ушёл из жизни великий советский прыгун с трамплина Николай Каменский

Сердце могучего спортсмена остановилось вчера, 21 июля. Победителю Турне четырёх трамплинов — 1956 и вице-чемпиону мира 1962 года было 85 лет.

В Москву, чтобы проститься с родным человеком, из Австралии срочно вылетела дочь Каменского Елена и его зять.

— Я осталась дома, — рассказала внучка Николая Андреевича и мама его единственного правнука Юлия. — Но я очень болею душой и мысленно там. Мой мир рухнул, разорвалась моя ниточка с детством и Москвой.

По словам родных, Николай Андреевич ушёл быстро и безболезненно, как настоящий чемпион. Причина? Причина одна и она неумолима — старость.

Лайфу посчастливилось взять у Николая Андреевича последнее интервью. Оно состоялось в декабре 2016 года. Тогда казалось, что герой нашего материала будет жить ещё очень долго. Каменский был полон надежд, переживаний и внутренней борьбы. Так, в борьбе — с собой, обстоятельствами, чиновниками — и прожил Николай Андреевич свою непростую, но увлекательную жизнь.

Уже ребёнком Каменский ощутил все тяготы жизни. Отца Николай Андреевич не помнил — его репрессировали в 30-х годах, во время бомбёжки столицы на глазах маленького Коли погибла сестра Вера. Потом была работа на заводе, помощь фронту и матери — к концу войны он один у неё остался. А потом была победа и салют. Именно грандиозным фейерверком и запомнился Николаю Андреевичу День Победы.

"Я страстный голубятник"

Мировую известность спортсмен получил в 1956 году, когда почти накануне Олимпиады в Италии выиграл легендарное Турне четырёх трамплинов…

— Это мой любимый турнир, — рассказывал нам в декабре Николай Андреевич. — Я практически каждый Новый год там отмечал. Мне очень нравится Австрия, Германия — в основном из-за голубей…

Да, да! Он обожает голубей! Так не хочется говорить о Каменском в прошедшем времени. Как будто снова слышу, как он с упоением рассказывает о своём хобби…

— Я ведь страстный голубятник, а в Германии прекрасные голуби. Я сейчас живу в частном доме, и на чердаке у меня птицы. И чайки у меня есть, и "немцы" — это такие голуби. Прыгуны, когда приезжают ко мне в гости, часто просят показать своих питомцев. И я им не отказываю…

"В спорте такое бывает, когда не везёт"

Николай Каменский на протяжении восьми лет — с 1954 по 1962 год — входил в десятку сильнейших прыгунов в мире, восемь лет подряд показывал феноменальные результаты. Его никогда не сбрасывали со счетов. И только роковые случайности помешали ему выиграть чемпионат мира и Олимпийские игры.

— Две из трёх Олимпиад были мои, — с грустью в голосе рассказывал Каменский. — Я был в отличной форме, прекрасно подготовлен, мне не хватило чуточку везения. Знаете, такое в спорте бывает, когда не везёт…

В 1956 году в Италии Николай Каменский упал во время первого прыжка, повторить попытку ему не дала советская делегация.

— Я хорошо помню этот прыжок. Он был идеальным. Все судьи уже выставили мне оценки — по 19 с половиной баллов, почти максимум. И в самом конце я упал… Как это произошло, я и сам не понял.

Во время прыжка у меня порвалась молния на брюках, а запасных не оказалось, и главный тренер сборной не нашел ничего лучше, как снять меня с соревнований.

На Играх в американском Скво-Вэлли Николай Андреевич должен был если не победить, то хотя бы войти в тройку призёров, но подняться на пьедестал советскому спортсмену вновь помешала досадная мелочь. После первой серии прыжков Каменский шёл третьим, и вполне мог бороться за медаль, но тут из-за облаков выглянуло солнце и никак не хотело спрятаться снова.

— Солнце было таким ярким, что ослепляло, и светило оно прямо в стол, — вспоминал Николай Андреевич. — Всем — немцам, американцам, французам — привезли солнцезащитные очки, а наша делегация об этом не позаботилась.

В общем, очки мне так и не привезли… Я смазал прыжок и естественно оказался за пределами тройки призёров.

На Олимпиаде в США Каменский занял четвёртое место, а победу одержал представитель ГДР Хельмут Рекнагель, с которым советский прыгун соперничал на протяжении многих лет.

— Ему повезло больше. Вот и всё! — развёл руками Николай Андреевич. — На Олимпиаде в 1964 году в Инсбруке я тоже был в неплохой форме, но так получилось, что руководители нашей делегации заставили нас прыгать пробные прыжки накануне стартов. Я прыгал, прыгал — и, бывает же такое, потерял чувство толчка. Перегорел, наверное.

Главным достижением Каменского считается серебро чемпионата мира в Закопане в 1962 году. Однако сам Николай Андреевич никогда не считал эту медаль большим успехом.

— Конечно, с одной стороны, это неплохой результат, но я понимал, что моё место первое. Я проиграл Рекнагелю совсем немного. Тем не менее я доволен, что медаль у меня есть.

"Меня раздражают непрофессионалы, а в спорте их много"

Завершив спортивную карьеру, Николай Андреевич занялся тренерской деятельностью и некоторое время проработал в родном "Труде". А потом ушёл.

— Я не смог сработаться с чиновниками, — рассказал нам Каменский, — и начал работать с детьми в подмосковной школе. У меня был второй тренер, мы вместе строили трамплин и занимались детьми.

До последних дней Николай Андреевич вёл активный образ жизни и следил за всевозможными соревнованиям.

— Я смотрю футбол уровня чемпионатов мира, люблю биатлон — это один из самых зрелищных видов спорта. Особенно мне нравятся девушки-биатлонистки. Раньше спортсменки страшные были, а сейчас — красавицы. Например, мне очень нравится Габриэла Соукалова. С удовольствием смотрю соревнования по зимним видам спорта…

Ветеран сильно переживал, когда многих российских спортсменов не пустили на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Однако главной его болью были результаты прыгунов с трамплина, а точнее — их отсутствие. Причину неудач он видел в непрофессиональных тренерах.

— Меня до сих пор бесит, когда на каких-то соревнованиях я вижу тренера, который никогда в своей жизни не прыгал. Меня раздражает непрофессионализм, а в спорте непрофессионалов много.

Действительно, после первой ласточки — Каменского — только двое наших прыгунов с трамплина добились мирового признания. Но это было очень давно, ещё в советское время. Владимиру Белоусову в 1968 году покорились Олимпийские игры и чемпионат мира, Гарий Напалков в 1970-м выиграл два золота ЧМ — на трамплинах в 90 и 120 метров.

Впрочем, в жизни Каменского был не только спорт. Он обожал свою жену, в единственной дочери — Елене — души не чаял, а правнук Данечка был его главной отдушиной. "Колюнька" — так ласково называли Каменского родные.

Сейчас на Воробьёвых горах строится новый трамплин — взамен того, на котором когда-то начинал Николай Андреевич. Было бы справедливо, если бы новое сооружение получило имя легенды.

Прочитать последнее интервью Николая Каменского целиком можно здесь.