Защитник сборной России близок к уходу из "Зенита" в "Локомотив"

История Ивана Новосельцева, который вошёл в число игроков сборной России и снова растворился, став футболистом "Зенита". Летом он сменит клуб. По информации Лайфа, главный претендент — "Локомотив".

Сегодня матч "Зенит" — "Рубин", и они должны встретиться — тренер, увидевшей в рыжеволосом и рыжебородом парне футбольный потенциал, и сам 25-летний футболист, не нужный своему нынешнему клубу.

Бердыев уже в Питере, и "Зенит" ждёт непростой матч. "Рубин" попытается "закрыться" и разрушить игру соперника, плюнув с высокой казанской колокольни на всё, что происходит с его игрой. Сегодня Казани важнее победа чужая и турнирные очки.

А спор двух тренеров, едва ли не самых ярких в нашей лиге сегодня и прямо сейчас, обещает увлекательную дуэль.

Новосельцев на всё это великолепие будет смотреть в лучшем случае со стороны. "Зенит", по сути, выставил защитника, который успел сыграть пять матчей в сборной России, на трансфер.

Контракт Ивана в России потянуть сегодня могут от силы пять клубов. "Рубин" — среди них, но Бердыеву Новосельцев не нужен. Они — Бердыев и его протеже — расстались в "Ростове" год назад не сказать что плохо, но решения игрока тренер не понял.

У Новосельцева, конечно, был весомый мотив — деньги, которые он хотел получать по контракту в самом богатом футбольном клубе России. Но "Зенит" не "Ростов", где молодой россиянин играл рядом с опытнейшим испанцем Сесаром Навасом, а в центре обороны Бердыев всегда держал трио, а не дуэт. В "Зените" игровая схема иная, а от защитника нужны принципиально иные умения. У Бердыева Новосельцев был квалифицированным рабочим футбола. Тем, кто банально разрушал и страховал, бился и боролся, при необходимости прибегая к чужим воротам во время розыгрышей угловых. "Зенит" — это другая история, от игрока обороны нужны такие же умения, а ещё — культура паса и умение отдать его метров на 40 точно в ноги партнёру, умение избегать фолов и много чего ещё, что делает игрока особенным, штучным товаром. В Питере сегодня ищут аристократов футбола. Тех, кто на поле умеет всё, где видны талант и порода. Пусть даже такой парень рос в бедных кварталах Буэнос-Айреса или в питерском районе Купчино, фавелах Рио или Сан-Паулу.

Аристократ из Новосельцева, впрочем, очень даже получился. Иван наслаждается светской и культурной жизнью Питера, его жена пытается стать телеведущей, а футбол.... Футбол подождёт. Так вышло, ничего не поделаешь. Новосельцев — не игрок для "Зенита".

Навестил бутик @debut_s и присмотрел себе вещи из новой коллекции #ИванНовосельцев #DebutSLux Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Май 23 2017 в 6:24 PDT

Иван это понял и принял, но уезжать из города не хочет. Супруга Екатерина Кейру — девушка яркая и амбициозная. Она завершила карьеру профессиональной баскетболистки и надеется построить карьеру в медиа или модельном бизнесе. Внешность у Кати яркая, на мужа она имеет громадное влияние. Впрочем, это как раз факт банальный. Жёны футболистов вообще умеют управлять своими мужчинами, а Кейру — девушка с характером.

Курбан Бердыев с ней общего языка в Ростове не нашёл. Тренер год назад пытался удержать Новосельцева, объясняя, что "Зенит" — не его команда, а деньги можно заработать, не рискуя карьерой. Тем более когда "Ростову" остро нужны игроки, а впереди — Лига чемпионов! Новосельцев в итоге ушёл. Трансфер состоялся в последний день летнего окна, дыру в составе Бердыев удачно заделал словенцем Михой Мевлей. В итоге получилось как в поговорке: ложки вернули, но осадок остался.

Уговаривал Новосельцева сам тренер, а с Кейру пытались найти общий язык его помощники. Но Питер манил, и они уехали.

Fashion People Awards 2017 #ИванНовосельцев #КатеринаНовосельцева #FPA #жара Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Июн 13 2017 в 10:24 PDT

Увы, креолку Катю круг жён российских игроков "Зенита" принял холодно, а Иван из кандидата в сборную за полгода превратился в ненужный и теряющий в стоимости неликвид "Зенита".

И теперь "Зенит" просит Ивана определиться: он и дальше будет скучать или клуб попытается выручить за него деньги.

Бердыеву, кстати, нужен центральный защитник. Причём такой, который понимает и знает его требования. Но Новосельцева в списках "Рубина" нет.

Дважды шансы Бердыев даёт редко. Из игроков их получали Роман Шаронов да Александр Бухаров. Оба, кстати, безмерно за это тренеру благодарны. Новосельцев был бы рад такому повороту судьбы, но вряд ли он реален.

Его ждёт вокзал и Москва. Вероятно — район Черкизово.

А Роберто Манчини ищет других футболистов.