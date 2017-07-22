В Африке лучший бомбардир лиги получил "Золотую бутсу" из алюминия и с ценником

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В Африке лучший бомбардир лиги получил "Золотую бутсу" из алюминия и с ценником

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Фото: L'Equipe

Не совсем такую награду ожидал от руководителей Федерации футбола Кот-д'Ивуара нападающий Аристид Бансе.

Как написал футболист в соцсетях, по окончании чемпионата, в котором он стал лучший голеадором (13 мячей в 26 играх), ему вручили приз — так называемую "Золотую бутсу".

Правда, ответственные чиновники поленились оторвать ценник на статуэтке. Да и сама бутса оказалась не такой уж и золотой: стоимость награды составила 37 евро.

<p>Фото: Facebook</p>

— Даже слова поддержки по окончании чемпионата стоят больше, чем эта награда. Подарившие не удосужились даже снять ценник с "бутсы", оказалось, они заплатили за это жалкие 37 евро. Я не настаиваю на том, чтобы призы были сделаны из чистого золота, но хотя бы не из алюминия! — саркастично написал в "Фейсбуке" футболист из Буркина-Фасо.

Бансе — двукратный призёр Кубка африканских наций (серебро и бронза в 2013 и 2017 годах соответственно), в своё время поиграл и на постсоветском пространстве — в донецком "Металлурге" и "Иртыше" из Павлодара.

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