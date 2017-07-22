Вратарь "Рубина" организовал гол в ворота "Зенита" — видео

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Вратарь "Рубина" организовал гол в ворота "Зенита" — видео

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В добавленное к первому тайму время матча "Рубин" — "Зенит" произошло редкое для футбола событие: голевую передачу сделал голкипер казанцев Сергей Рыжиков.

Рыжиков выбил мяч с линии своей штрафной, тот перелетел практически через всё поле, а затем неуклюже сыграл защитник петербуржцев Луиш Нету, проглядевший рывок Рифата Жемалетдинова.

После первого тайма счёт в матче 1:0 в пользу "Рубина".

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