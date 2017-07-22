Вратарь "Рубина" организовал гол в ворота "Зенита" — видео

В добавленное к первому тайму время матча "Рубин" — "Зенит" произошло редкое для футбола событие: голевую передачу сделал голкипер казанцев Сергей Рыжиков.
Рыжиков выбил мяч с линии своей штрафной, тот перелетел практически через всё поле, а затем неуклюже сыграл защитник петербуржцев Луиш Нету, проглядевший рывок Рифата Жемалетдинова.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 2-й тур. #ЗенитРубин 0:1 45+1' Рифат Жемалетдинов pic.twitter.com/8imicV4mb9— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 22 июля 2017 г.
После первого тайма счёт в матче 1:0 в пользу "Рубина".
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