Вратарь "Рубина" организовал гол в ворота "Зенита" — видео

В добавленное к первому тайму время матча "Рубин" — "Зенит" произошло редкое для футбола событие: голевую передачу сделал голкипер казанцев Сергей Рыжиков.

Рыжиков выбил мяч с линии своей штрафной, тот перелетел практически через всё поле, а затем неуклюже сыграл защитник петербуржцев Луиш Нету, проглядевший рывок Рифата Жемалетдинова.

После первого тайма счёт в матче 1:0 в пользу "Рубина".