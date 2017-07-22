Дриусси в одиночку принёс "Зениту" волевую победу над "Рубином" — видео

Только строящийся Бердыевым "Рубин" приехал к звёздной команде Манчини с девизом "очки не пахнут". Казанцы вязали сине-бело-голубых ещё в центре поля, и ни забеги Далера Кузяева, ни перемещения Александра Кокорина не помогали в осаде татарской крепости.
Зато в концовке тайма из ничего сделали гол "рубиновые": обычный вынос от ворот вратаря Сергея Рыжикова стал голевой передачей (!), которую в борьбе с Нету превратил в гол молодой Рифат Жемалетдинов.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 2-й тур. #ЗенитРубин 0:1 45+1' Рифат Жемалетдинов pic.twitter.com/8imicV4mb9— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 22 июля 2017 г.
После перерыва и, вероятно, жёсткой речи Манчини в зенитовской раздевалке игра стала активнее. Уже на 52-й минуте первый гол в России забил молодой аргентинский талант Себастьян Дриусси — после умной скидки Кокорина.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 2-й тур. #ЗенитРубин 1:1 52' Себастьян Дриусси pic.twitter.com/AQSbtw6Iy5— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 22 июля 2017 г.
А спустя несколько минут сам Александр мог забить самый красивый гол сезона, но с 30 метров "зарядил" в перекладину.
Однако главным героем встречи было суждено стать именно Дриусси. Купленный почти за 20 млн евро аргентинец на 91-й минуте из непростого положения умудрился замкнуть подачу Доменико Кришито.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 2-й тур. #ЗенитРубин 2:1 90+1' Себастьян Дриусси @SebadriussiOk (дубль) pic.twitter.com/l7voClovUk— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 22 июля 2017 г.
Первая волевая победа питерцев при Манчини — и "Зенит" догоняет в чемпионате "Локомотив", у которого также после двух туров шесть очков.
Чемпионат России. 2-й тур
Зенит — Рубин — 2:1 (0:1)
Голы: Жемалетдинов, 45+1 (0:1). Дриусси, 52 (1:1), 90+1 (2:1).
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