"Краснодар" в барселонском стиле обыграл "Тосно" — видео

Долгое время команда из Ленинградской области сдерживала атаки хозяев. Однако на 58-й минуте ошибку допустил вратарь "Тосно" Давид Юрченко, пропустивший удар в ближний угол Маурисио Перрейры. Что, впрочем, не умаляет достоинств атаки "Краснодара".
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 2-й тур. #КраснодарТосно 1:0 58' Маурисио Перейра pic.twitter.com/xoGm3Sbnk1— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 22 июля 2017 г.
А через восемь минут "быкам" удалась поистине барселонская комбинация: в быстрой перепасовке приняли участие пять футболистов, сделавшие шесть подряд передач в касание. Увенчал всё это гол Жоаозиньо.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 2-й тур. #КраснодарТосно 2:0 67' Жоаозиньо pic.twitter.com/o8tx8M1c4L— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 22 июля 2017 г.
"Краснодар" вслед за "Локомотивом" и "Зенитом" становится третьей командой, имеющей после двух туров максимум очков — 6 из 6.
Чемпионат России. 2-й тур
Краснодар — Тосно — 2:0 (0:0)
Голы: Перейра, 58 (1:0). Жоаозиньо, 66 (2:0)
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