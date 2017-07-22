"Краснодар" в барселонском стиле обыграл "Тосно" — видео

В матче 2-го тура подопечные Игоря Шалимова одержали победу над новичком РФПЛ, забив два красивых гола.

Долгое время команда из Ленинградской области сдерживала атаки хозяев. Однако на 58-й минуте ошибку допустил вратарь "Тосно" Давид Юрченко, пропустивший удар в ближний угол Маурисио Перрейры. Что, впрочем, не умаляет достоинств атаки "Краснодара".

А через восемь минут "быкам" удалась поистине барселонская комбинация: в быстрой перепасовке приняли участие пять футболистов, сделавшие шесть подряд передач в касание. Увенчал всё это гол Жоаозиньо.

"Краснодар" вслед за "Локомотивом" и "Зенитом" становится третьей командой, имеющей после двух туров максимум очков — 6 из 6.

Чемпионат России. 2-й тур

Краснодар — Тосно — 2:0 (0:0)

Голы: Перейра, 58 (1:0). Жоаозиньо, 66 (2:0)