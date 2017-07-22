Отомстили судьям: синхронисты Каланча и Мальцев взяли золото на ЧМ

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Отомстили судьям: синхронисты Каланча и Мальцев взяли золото на ЧМ

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российские синхронисты Михаела Каланча и Александр Мальцев победили в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.

Россияне набрали в сумме 92,6000 балла. Серебряные награды завоевали итальянцы Марианжела Перрупато и Джорджио Минизини: в технической программе Минизини вместе с другой партнёршей, Манилой Фламини, после спорного решения судей выиграл у Каланчи и Мальцева 0,034 балла.

Третье место в соревнованиях в произвольной программе заняли американцы Билл Мэй и Канако Спендлав.

В медальном зачёте Россия остаётся второй за Китаем. У обеих стран по девять золотых медалей, китайцы опережают наших по серебру. С завтрашнего дня на чемпионате в Будапеште начинаются соревнования по плаванию.

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