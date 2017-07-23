Большая рыба. Хоккеист Ковальчук поймал акулу

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Большая рыба. Хоккеист Ковальчук поймал акулу

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Фото: instagram.com/ilyakovalchukofficial/

34-летний нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук похвастался внушительным уловом в своём аккаунте в соцсети.

Похоже, рыбалка — любимое хобби многих спортсменов. Ранее экс-футболист "Зенита" Александр Кержаков показал фото с лососем, которого он собственноручно выловил из Онеги. Теперь за удочку взялся форвард сборной России и Санкт-Петербургской дружины Олега Знарка — Ковальчук.

Люблю рыбалку, — прокомментировал фото с акулой хоккеист.

... люблю рыбалку

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial)

Напомним, ранее Илья Ковальчук ещё на год продлил соглашение со СКА, а позже в интервью заявил, что намерен покинуть команду по окончании сезона 2017/18 в КХЛ, чтобы вернуться в НХЛ.

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