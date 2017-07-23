Дилемма экс-армейца Тошича: €1 млн в "Арсенале" или смена России на Турцию?

Зоран Тошич может превратиться в самого богатого футболиста в истории "Арсенала" из Тулы. Ради серба, выигравшего в России все титулы с ЦСКА и заработавшего прозвище Могучая Мышь, спонсоры тульского клуба готовы тряхнуть мошной.

Сегодня Тошич — свободный агент, который может выбирать себе любой новый клуб, не оглядываясь на Евгения Гинера. Президент ЦСКА пару раз отказывал сербу в трансфере, указывая на действующий контракт. Тошич продлил его летом 2014-го, за год до завершения соглашения, а теперь уходит.

Причина — деньги. Сербу 30 лет, он хочет получит последний в карьере игрока "жирный" контракт и готов ради него на жертвы. Уйти из ЦСКА, где Тошич был счастлив и боролся за титулы, играл в Лиге чемпионов — жертва. Но 100 тысяч евро, а именно такой оклад просит серб, Евгений Гинер платить ни Тошичу, ни кому-то ещё сегодня не будет. В армейском клубе давно введён режим разумной экономии, а часть стратегии ЦСКА — ставка на выпускников школы и молодёжки.

Благо, обе структуры хорошо работают и за Александра Головина Гинер уже сегодня может получить хорошие деньги, продав 21-летнего хавбека в Европу. Ещё есть Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Никита Чернов, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев. Все талантливы, всем Виктор Гончаренко даст шанс, пытаясь вырастить из этих парней мастеров. Они успешно играли в юношеской Лиге УЕФА, где дошли весной до четвертьфинала, уступив "Бенфике".

Опыт у главного тренера ЦСКА по этой части — мама не горюй! БАТЭ, где он долго работал, был прекрасной футбольной "фермой", которая и футболистов готовила, и зарабатывала в Европе, время от времени громыхая сенсациями.

ЦСКА идёт той же дорогой, ничего при этом не афишируя. Но в реальности клуб уже год-два просто перестал тратить деньги на рынке игроков, уповая на сыгранный состав, инерцию успеха, традиции и умения тренерского штаба. За Тошича семь лет назад Гинер отдал МЮ 7 миллионов фунтов, и это были серьёзные деньги. ЦСКА тогда решил рискнуть, забрав у Алекса Фергюсона ненужного ему игрока. К моменту переезда в Москву Тошич побывал в "Кёльне", куда был отдан в аренду.

Агенты у Зорана всегда были умными людьми, которые работают на опережение, а не ждут развития ситуации. Благо у ЦСКА были приятные воспоминания от работы с Милошем Красичем и его продюсером Деяном Йоксимовичем. Эта акула агентского бизнеса, человек, способный позвонить Гинеру на мобильный телефон и решить с боссом ЦСКА любые вопросы без участия менеджеров клуба.

Йоксимович и сегодня может звонить Гинеру, но никаких дивидендов это не принесет ни ему самому, ни его коллегам. Гинер экономит, он вообще теоретически готов продать клуб, но пока не получал на это "добро" от своих партнеров и кураторов во власти. Но теоретически всё возможно — весной Гинера атаковала группа "Альфа". Мы писали об этом, и не раз. В итоге стороны договорились, подписав досудебное соглашение, но деньги Гинер и его партнёры будут отдавать, пусть и растянув платежи на несколько лет.

В любом случае, ЦСКА — тот актив, который всегда в цене. Тем более сегодня, когда у клуба есть стадион почти в центре Москвы.

Но тратиться на щедрые контракты для игроков клуб не будет, это против его правил. Даже в тучные времена Гинер никогда не платил выше рынка, а уж сегодня он вообще не желает слышать о таких тратах.

Сам Тошич хотел бы остаться в Москве, но вариантов в российской столице у него нет. Зато есть вариант — и предметный — в Туле. Местный клуб из скромной команды за год превратился в обеспеченную, которая знает цену деньгам. Мы писали о том, как в Туле создавали условия для команды, кто помогал главе региона привести в Тулу деньги серьёзных спонсоров. Правда, результаты, а главное — игра команды в минувшем сезоне радости никому не доставили, скорее вызывали раздражение. В итоге "Арсенал" начал сезон с новым тренером.

Черногорец Миодраг Божович по прозвищу Граф умеет работать в провинциальных клубах России. Для Ростова он выиграл Кубок, Перми подарил еврокубки, "Динамо" при Графе показывало симпатичный футбол, не тратило сумасшедших сумм на игроков. Божович и сейчас не требует от клуба больших затрат, но просит купить ему двух-трёх игроков, способных дать команде качество в игре. Одного такого футболиста Граф в Тулу привёл — Горан Чаушич уехал из Испании в Россию, разорвав контракт с вылетевшей в Сегунду "Осасуной". Ещё трёх игроков "Арсенал" арендовал, в том числе россиянина Сергея Ткачёва у ЦСКА и черногорца Луку Джорджевича из "Зенита".

С Тошичем вышла заминка — платить те деньги, которые хочет получить Могучая Мышь, "Арсенал" не хочет. Максимум, что может получить Тошич в Туле — 70–75 тысяч евро оклада и бонусы. Переговоры идут и должны принести результат в виде контракта. В Турцию, где Тошича хотели видеть провинциальные клубы, серб ехать не хочет, да и там ему не предлагают те деньги, которые Зоран хочет получить вне зависимости от игры и результата клуба.

В конце концов, Владимир Габулов, реанимировавший свою карьеру в Туле, тоже поначалу попросил очень много, но потом договорился о варианте, который устроил всех. Тошич тоже найдёт компромисс, приехав в Тулу не как самый дорогостоящий игрок в истории клуба, но один из самых высокооплачиваемых футболистов "Арсенала" из России.

В Лондоне его, в конце концов, не ждут, а Графу балканская Мышь нужна. Раз так, то компромисс реален.