В Нью-Йорке показали гигантскую футболку "Барселоны"

В центре Манхэттена более трёх тысяч болельщиков сине-гранатовых из бумаги выложили огромную копию игровой майки любимой команды.

Необычная акция в поддержку "Барселоны" прошла в Брайант-парке. В числе участников мероприятия оказались президент клуба Хосеп Мария Бартомеу и именитый экс-нападающий "Барсы" француз Тьерри Анри.

Вместе с остальными участниками акции они одновременно подняли над головами специально заготовленные листы бумаги в фирменных цветах каталонцев. В итоге более трёх тысяч человек смогли сложить в единый пазл самую большую футболку "Барселоны" в истории.

Напомним, вчера в рамках Международного кубка чемпионов в американском городе Ист-Рутерфорде "Барселона" победила туринский "Ювентус" (2:1). У испанцев дублем отличился Неймар, у соперника ответил Джорджо Кьеллини.

27 июля "Барса" встретится с "Манчестер Юнайтед".