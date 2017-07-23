Дружбе конец? Месси удалил фотографии с Неймаром

30-летний аргентинский форвард "Барселоны" в своём "инстаграме" избавился почти ото всех совместных снимков с бразильским одноклубником.

В аккаунте Лионеля Месси осталось буквально пару снимков с Неймаром. Один из них сделан в 2013-м — именно в этот год бразилец пополнил ряды "Барселоны". На фото футболисты вместе с другими одноклубниками позируют в раздевалке сине-гранатовых.

Напомним, уже несколько дней спортивная общественность обсуждает возможный переход Неймара из "Барсы" в парижский ПСЖ. Французы якобы готовы выложить за форварда гигантские отступные (222 миллиона евро) и назначить новичку зарплату с более чем щедрыми бонусами (около 30 миллионов евро в год). Руководство "Барселоны" уверяет, что трансферу не бывать. Однако по информации инсайдеров, сам бразилец уже определился и намерен в ближайшие дни сменить клубную прописку.

Также сообщалось, что лично Месси и другие игроки сине-гранатовых пытались отговорить Неймара от этого трансфера. Насколько успешно, станет известно совсем скоро.

Добавим, за пять лет в составе "Барселоны" Неймар сыграл 186 матчей и забил 105 голов.