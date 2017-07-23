СМИ: Неймар согласовал 6-летний контракт с ПСЖ

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СМИ: Неймар согласовал 6-летний контракт с ПСЖ

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Фото: twitter.com

По информации Marca, 25-летний форвард "Барселоны" со дня на день объявит о переходе в новый клуб.

Испанские журналисты сообщают, что сегодня отец Неймара встретился с руководством ПСЖ, чтобы согласовать заключительные детали трансфера сына в Париж.

В общей сложности за переход бразильца ПСЖ заплатит около 400 миллионов евро. 220 из которых — отступные "Барселоне", 180 — зарплата форварда за шесть лет.

Напомним, ранее сообщалось, что основной причиной ухода Неймара из команды сине-гранатовых стал Лео Месси, слава и талант которого мешают бразильцу полностью реализоваться в "Барсе".

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