Два из двух. "Арарат" победил "Долгопрудный" в Кубке России

В 1/128 турнира московский футбольный клуб уверенно разобрался с соперником из Подмосковья — 3:1.

Недавно созданный "Арарат" бойко начал выступление на профессиональной футбольной арене.

Несколько дней назад москвичи порадовали своих болельщиков разгромной гостевой победой в первом туре чемпионата ПФЛ над амбициозным клубом Сергея Юрана — "Зоркий" (3:0), а сегодня улучшили статистику.

Так, в матче 1/128 финала Кубка России команда Сергея Булатова уверенно переиграла соперников из Долгопрудного — 3:1.

Отметим, нынешняя победа далась "Арарату", что называется, малой кровью. Из-за дисквалификации команде не смог помочь капитан — Роман Павлюченко. А двух других звёзд клуба — Марата Измайлова и Игоря Лебеденко тренер решил поберечь и не ставить в заявку на игру.

Кубок России. 1-й тур

"Долгопрудный" — "Арарат" — 1:3 (1:2)

Голы: Воронкин, 15'. Ларионов, 21'. Хуридзе, 41'. Морозов, 70'.