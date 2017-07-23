Футболист "Динамо" Соу потерял сознание во время матча

28-летний малийский полузащитник бело-голубых получил сотрясение головного мозга во время игры второго тура чемпионата России против "Урала".

Инцидент произошёл в концовке первого тайма. На 31-й минуте Самба Соу в верховой борьбе столкнулся с одноклубником — рослым шведским защитником Себастьяном Хольменом. Медики на носилках унесли футболиста с поля, а позже пресс-служба бело-голубых сообщила, что у Соу сотрясение мозга, но он в сознании.

В итоге "Урал" в гостях победил "Динамо". На последних минутах екатеринбуржцев вывел вперед грузинский нападающий — Георгий Чантурия. На 89-й минуте матча футболист с фланга сделал кручёную подачу, и, никого не коснувшись, мяч влетел под дальнюю штангу ворот голкипера "Динамо" — 0:1.

Чемпионат России. 2-й тур

"Динамо" — "Урал" — 0:1 (0:0)

Голы: Чантурия, 89'.