ЦСКА вместе с травмированными Игнашевичем и Дзагоевым отправился в Грецию на ЛЧ

В заявку на матч попали следующие футболисты:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Отметим, что Игнашевич в нынешнем сезоне пока не сыграл ни одного матча из-за травмы, а Дзагоев получил повреждение во время дерби против "Локомотива".
Завтра, 25 июля, состоится первая игра третьего отборочного раунда Лиги чемпионов 2017/18. Соперником подопечных Виктора Гончаренко станет АЕК. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.
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