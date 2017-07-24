ЦСКА вместе с травмированными Игнашевичем и Дзагоевым отправился в Грецию на ЛЧ

Российские футболисты, которые имеют травмы, отправились вместе со всей командой в Афины на матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2017/18.

В заявку на матч попали следующие футболисты:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

Отметим, что Игнашевич в нынешнем сезоне пока не сыграл ни одного матча из-за травмы, а Дзагоев получил повреждение во время дерби против "Локомотива".

Завтра, 25 июля, состоится первая игра третьего отборочного раунда Лиги чемпионов 2017/18. Соперником подопечных Виктора Гончаренко станет АЕК. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.