Джулия Робертс примерила футболку "Манчестер Юнайтед"

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Джулия Робертс примерила футболку "Манчестер Юнайтед"

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Фото: twitter.com 

Известная американская актриса и продюсер посетила матч между "Реалом" и МЮ на Международном Кубке чемпионов в США.

Джулия Робертс частый гость футбольных матчах. Так, после традиционного испанского "эль-класико" актриса похвасталась фотографией с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Напомним, что на этом товарищеском клубном турнире МЮ одержал победу над мадридской командой по серии пенальти (2:1).

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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