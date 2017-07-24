Джулия Робертс примерила футболку "Манчестер Юнайтед"

Известная американская актриса и продюсер посетила матч между "Реалом" и МЮ на Международном Кубке чемпионов в США.
Julia Roberts is a Red! #MUTOUR pic.twitter.com/EM9NfPwqAw— Manchester United (@ManUtd) 23 июля 2017 г.
Джулия Робертс частый гость футбольных матчах. Так, после традиционного испанского "эль-класико" актриса похвасталась фотографией с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Напомним, что на этом товарищеском клубном турнире МЮ одержал победу над мадридской командой по серии пенальти (2:1).
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