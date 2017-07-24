Неймар получит испанское гражданство

По данным испанского таблоида Mundo Deportivo, нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии в сентябре этого года принесёт клятву верности испанской конституции.

25-летний футболист Неймар ещё полтора года назад начал процедуру по получению испанского гражданства, однако только сейчас он близок к завершению этого дела. Примечательно, что бразильцы, прожившие на территории Испании 2,5 года, имеют право получить второе гражданство.

Напомним, Неймар выступает в каталонском клубе с 2013 года.