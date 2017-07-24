Кубок чемпионов: МЮ и "Реал" выдали позорную серию пенальти — видео

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Кубок чемпионов: МЮ и "Реал" выдали позорную серию пенальти — видео

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Фото: © Reuters/Alan Greth Jr.

После матча Международного кубка чемпионов на стадионе "Ливайс" в Санта-Кларе (штат Калифорния) две звёздные команды впечатлили зрителей откровенно слабым исполнением обычного футбольного упражнения.

Основное время матча закончилось со счётом 1:1 (отличились Джесси Лингард и Каземиро с пенальти), а потом настало время серии 11-метровых. Вряд ли в сражении таких клубов когда-либо ещё удастся увидеть более отвратное исполнение ударов.

Из 10 ударов игроки попали в ворота только три раза. Решающий пенальти исполнил Дэйли Блинд.

"Манчестер Юнайтед" лидирует в дивизионе, играющем в США, с 5 очками после двух матчей.

Международный кубок чемпионов — предсезонный турнир, объединяющий товарищеские матчи европейских клубов в Америке и Азии. В этом году в нём участвуют 17 клубов, игры проходят в Китае, США и Сингапуре.

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