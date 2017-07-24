Итальянский футболист за неделю трижды поменял решение о завершении карьеры

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Итальянский футболист за неделю трижды поменял решение о завершении карьеры

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Фото: Twitter/Sporf

35-летний нападающий "Вероны" и звезда итальянского футбола Антонио Кассано никак не может определиться со своим будущим.

Как сообщил сегодня Sky Sport Italia, Кассано всё же решил завершить с футболом после того, как его семья не захотела переезжать на север страны, а в одиночестве ему будет сложно.

Напомним, две недели назад Кассано подписал контракт с вышедшей в cерию А "Вероной". Однако уже через неделю итальянец собрал пресс-конференцию и объявил о том, что повесит бутсы на гвоздь.

Впрочем, через два часа мнение звёздного игрока, некогда выступавшего за "Рому", "Реал", "Милан" и "Интер", кардинально поменялось. Он снова собрал журналистов и сказал, что будет продолжать карьеру, а заявление было "минутной слабостью".

Сообщений о том, что Кассано решил поменять своё последнее решение, пока не поступало.

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